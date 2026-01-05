Interceptan a un conductor septuagenario desorientado cuando circulaba en sentido contrario por la GC-1

Intervención de la Policía Nacional - CEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Telde (Gran Canaria) interceptaron el pasado 4 de enero un vehículo 'kamikaze' conducido por un septuagenario en estado de desorientación cuando circulaba en sentido contrario por la autovía GC-1 tras acceder de manera accidental al ramal de la vía.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, los hechos tuvieron lugar sobre las 23.50 horas, cuando varias llamadas al 091 alertaron de un turismo de color blanco que circulaba en dirección contraria por la GC-1 en los carriles dirección sur y que se encontraba a la altura del centro comercial Alcampo.

De inmediato, una patrulla policial se dirigió al lugar haciendo uso de los dispositivos acústicos y luminosos logrando localizar al coche en cuestión, que llegó a circular hasta cuatro kilómetros en dirección contraria, ya que fue interceptado al paso del centro comercial Las Terrazas y obligado a detenerse en el arcén de la autovía.

Asimismo, los agentes aseguraron la zona y ordenaron al conductor apagar el motor y le retiraron la llave de contacto, momento en el que comprobaron que el conductor presentaba un estado de desorientación y que manifestaba incoherencias en sus explicaciones.

Ante esta situación, se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes, así como a los servicios sanitarios que, tras una primera valoración, procedieron al traslado del conductor al Hospital Insular para una evaluación médica más exhaustiva.

Finalmente, el vehículo fue retirado de la vía y trasladado al depósito municipal, normalizándose posteriormente la circulación sin que se produjeran daños personales ni materiales.