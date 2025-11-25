Interceptan dos cayucos con 292 migrantes en aguas próximas a Canarias

Archivo - Los equipos sanitarios atienden a varios migrantes a su llegada al puerto de La Restinga, a 4 de febrero de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha interceptado hoy domingo seis embarcacion - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado dos cayucos con 292 migrantes en aguas próximas al archipiélago canario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los cayucos fueron interceptados por Salvamento Marítimo durante la tarde de este lunes. En una de las embarcaciones iban 171 migrantes, que fueron trasladados hasta La Restinga, en El Hierro; mientras que el otro, con 121 personas, arribó en el muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife.

Todos los inmigrantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, no necesitando ninguno traslado al hospital.