Interceptan dos drones volando en la bahía de El Médano, cerca del aeropuerto Tenerife Sur

Un agente de la Guardia Civil al interceptar dos drones en el Médano, cerca del aeropuerto Tenerife Sur - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Pegaso de la Sección Fiscal y Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur han denunciado a dos hombres, residentes en Reino Unido y Barcelona, al ser sorprendidos volando dos drones incumpliendo varios preceptos de la Ley de Seguridad Aérea.

Los hechos ocurrieron cuando, prestando servicio para garantizar la seguridad aérea en el entorno de los aeropuertos, localizaron las aeronaves no tripuladas por la zona de la Bahía de El Médano.

Los hombres no estaban registrados como operadores de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), recoge una nota de la Guardia Civil.

Además, la zona donde se llevó a cabo el vuelo se encuentra en espacio aéreo controlado, muy próxima al aeropuerto Tenerife Sur, sin que se hubiese solicitado la debida autorización de AESA, ni coordinación con los controladores aéreos.

Los pilotos han sido denunciados por infracciones administrativas, ante la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), el Cabildo y Subdelegación del Gobierno y se enfrentan a sanciones económicas que oscilan entre 60 y 225.000 euros.