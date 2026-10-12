Interceptan tres pateras con 576 inmigrantes en aguas próximas a Gran Canaria y El Hierro en las últimas horas

Helicóptero del SUC en el traslado de un inmigrante grave a un hospital - 112 CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado durante este domingo tres pateras con unos 576 inmigrantes en aguas próximas a las islas de Gran Canaria y El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

En concreto, el cayuco interceptado por Salvamento Marítimo próximo a Gran Canaria llevaba a 219 migrantes, que tuvieron que ser atendidos por el dispositivo sanitario en el muelle de Arguineguín, hasta donde fueron trasladados.

Así personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja decidieron el traslado de cuatro personas a un centro hospitalario, uno de ellos de carácter grave.

Por otro lado, en la tarde del domingo, Salvamento Marítimo trasladó dos embarcaciones con 356 migrantes al muelle de La Restinga, en El Hierro, donde tras ser asistidos por el dispositivo sanitario, se evacuó a tres de estas personas a un centro hospitalario.