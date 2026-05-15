Intersindical Canaria denuncia el mal estado del Palacio de Justicia de Tenerife: humedades, moho y ventanas rotas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 May. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Justicia de Intersindical Canaria ha trasladado a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias las deficiencias detectadas en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en Tenerife, entre las que destaca "humedades, moho, falta de mantenimiento, ventanas rotas y expedientes en mal estado por goteras", hasta el punto de que hay trabajadores "que han tenido que cambiar de ubicación por se le caída parte del techo".

La organización detalla en una nota que las incidencias se recogen en la planificación preventiva de la sede del TSJC, de fecha 16 de noviembre de 2023, anterior a la entrada del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 31 de diciembre de 2025.

Entre ellas destacan zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas, niveles de temperatura por encima de 27ºC, humedades (moho, condensación, escapes de agua) y desperfectos en paredes a consecuencia de humedad en pasillos de la primera planta, espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito, sistema de cierre inseguro y falta previsión situaciones de limpieza y mantenimiento.

Igualmente apunta que se observan ventanas en la primera planta con defectos en el sistema de cierre y una iluminación insuficiente o inapropiada.

A la vista de estos incumplimientos, Intersindical ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo y tilda de "increíble" que en 2022 el Gobierno de Canarias ya se gastó 330.075,15 euros en la rehabilitación de la fachada con el fin de resolver las humedades de las cubiertas de las terrazas y en 2026 siguen los "mismos problemas".

Para el sindicato, esto demuestra el "abandono" de la sede en Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por parte del Gobierno de Canarias, de tal manera que solicita que se cumplan con las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral.