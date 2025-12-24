Intersindical Canaria lanza una campaña para 'salvar al Teide' con la edición de 10.000 calendarios

Calendario editado por Intersindical Canaria bajo el lema 'Salvar el Teide' - INTERSINDICAL CANARIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La federación de Salud de Intersindical Canaria ha iniciado una campaña para la protección del Parque Nacional del Teide, "amenazado desde hace algún tiempo, además de por la presión humana de turistas y visitantes, por el proceder copartícipe de las instituciones en su deterioro y desprotección".

La campaña comprende la edición de unos 10.000 calendarios y otros tantos azulejos con la imagen del Teide sobre el que un guanche hace sonar un bucio en señal de alarma, junto a un texto que dice: "Salvar El Teide, Salvar Canarias".

Según el sindicato, el Parque Nacional del Teide, "en el contexto de una Canarias también territorialmente herida, sufre actualmente la erosión producida por más de 5 millones de visitantes al año, prácticamente sin presencia de vigilancia y multiplicándose las actividades para el ocio turístico que degradan aceleradamente este espacio natural".

En esa línea apunta que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, aprobado recientemente por el Gobierno canario, "supone en la práctica convertir este espacio natural en parque temático para la industria turística, pasando a un segundo plano su protección".

Aún con el rechazo de las entidades científicas, técnicas y conservacionistas, incluyendo al director del propio parque, junto a otras entidades sociales como Intersindical Canaria, el Gobierno y el Cabildo, "ahora, bajo control de Coalición Canaria y el Partido Popular, persisten en seguir adelante con el proyecto a sabiendas que relaja las prohibiciones, promueve las actividades de alto impacto y privatiza parte de los servicios que se ofertan al visitante".

Además, detalla que "ignora" cualquier medida para frenar la afluencia de visitantes.