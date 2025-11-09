Intervalos nubosos y temperaturas estables protagonizarán la jornada de este lunes en el archipiélago canario

Archivo - Nubes bajas por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Canarias (España). - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE/ MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias contará este lunes con intervalos nubosos, con cielos que aumentarán a nubosos por la tarde en las vertientes sur de las islas. Por su parte, al norte de las islas de mayor relieve, la jornada permanecerá nubosa, con probabilidad de que la acompañen lluvias débiles y ocasionales en la isla de La Palma, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas no sufrirán cambios, salvo posibles ligeros descensos. Así, los termómetros podrán oscilar entre los 24 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.

Respecto al viento, soplará, del nordeste, moderado con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve, tendiendo a amainar al final del día.

En el resto de España, el paso de un frente atlántico dejará este lunes cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular e intervalos nubosos, principalmente de nubes medias y altas, en el resto de la Península y Baleares, con apertura de claros en el este y sur.

Esta jornada estará también marcada por la alerta amarilla en Galicia por oleaje. En concreto, se activará la alerta en A Coruña por mar combinado del oeste o noroeste de cuatro a cinco metros desde las 15.00 horas hasta las 23.59 horas.

Asimismo, la Aemet prevé precipitaciones en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León que, con baja probabilidad, podrían afectar a otros puntos del Cantábrico y Castilla y León, así como a La Rioja, norte de Extremadura y sistema Central. Las lluvias serán más abundantes en el oeste de Galicia. También se esperan intervalos de nubes bajas matinales con probables bancos de niebla en depresiones del noreste, Melilla y Estrecho, pudiendo darse también en montañas del noroeste.

Durante este lunes habrá brumas matinales frontales en el oeste de Galicia. En Canarias intervalos de nubosidad baja en el norte de las islas de mayor relieve con probables precipitaciones débiles y poco nuboso en el resto.

Las temperaturas máximas no experimentarán cambios, predominando los aumentos en el Cantábrico y tercio este peninsular. Mínimas en aumento en la mayor parte de la Península, salvo pocos cambios en el este peninsular, Baleares y bajo Guadalquivir y descensos en el Ebro y en litorales catalanes, con probables ascensos localmente notables en zonas del sureste de Galicia y oeste de Asturias. En Canarias ligeros descensos. Heladas localmente moderadas en el Pirineo, pudiendo afectar de forma dispersa a otras montañas del centro este.

Por último, predominarán los vientos de componente oeste y sur en la Península y Baleares, con predominio de la componente norte en el golfo de Cádiz al principio. Serán moderados en litorales mediterráneos y durante la primera parte del día en litorales del País Vasco; también se esperan moderados en el norte de Galicia y oeste de Asturias, con probables intervalos de fuerte en sus costas; flojo en general en el resto con intervalos de moderado en áreas de montaña de la mitad norte. Alisio moderado en Canarias.