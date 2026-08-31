Una investigación de la ULL identifica alteraciones tempranas del lenguaje narrativo en pacientes con Parkinson

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio desarrollado por un grupo de investigación de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna, formado por María García Pérez, María Antonia Nieto e Iván Galtier, ha identificado alteraciones tempranas en la complejidad del discurso narrativo con enfermedad de Parkinson, incluso antes de que aparezcan signos claros de deterioro cognitivo leve.

La investigación, publicada en la revista 'Archives of Clinical Neuropsychology', analizó las capacidades lingüísticas de 27 pacientes con Parkinson y las comparó con las 24 personas sanas.

Para esto, el equipo investigador contó con la colaboración de la Asociación de Parkinson de Tenerife.

La ULL detalla en una nota que el Parkinson constituye actualmente la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente del mundo, solo por detrás del Alzheimer.

Aunque suele asociarse principalmente a síntomas motores como temblores, lentitud de movimientos o problemas de equilibrio, también puede provocar alteraciones cognitivas y del lenguaje que afectan significativamente a la calidad de vida de quienes la padecen.

Uno de los principales retos científicos consiste precisamente en identificar qué cambios cognitivos aparecen en las primeras etapas de la enfermedad y cuáles pueden anticipar un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia.

Diversas investigaciones indican que entre un 30% y un 50% de los pacientes con Parkinson presentan deterioro cognitivo leve durante la evolución de la enfermedad y que, con el paso de los años, entre el 70% y el 80% podría desarrollar demencia.

Con el objetivo de profundizar en estas fases iniciales, los investigadores trabajaron con una muestra formada por 51 participantes.

De ellos, 27 habían sido diagnosticados con Parkinson y 24 formaban parte del grupo de control, compuesto por personas sanas sin patologías neurológicas.

Entre los pacientes diagnosticados, 14 no presentaban deterioro cognitivo leve y 13 sí cumplían criterios clínicos para este diagnóstico.

La evaluación se llevó a cabo mediante diversas pruebas lingüísticas diseñadas para medir diferentes aspectos de la producción del lenguaje.

Entre ellas se incluyó la conocida imagen del 'Robo de Galletas', una herramienta ampliamente utilizada en neuropsicología que permite evaluar la capacidad narrativa de una persona a partir de la descripción detallada de una escena cotidiana.

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los pacientes con Parkinson y los participantes sanos.

Tanto los pacientes con deterioro cognitivo leve como aquellos que aún no lo presentaban produjeron un mayor número de oraciones simples y una menor cantidad de estructuras complejas formadas por varias cláusulas.

Además, los autores del artículo detectaron que el índice de complejidad lingüística fue inferior en los pacientes con la enfermedad, indicando una menor capacidad para conectar ideas y articular estructuras narrativas más elaboradas.

MENOR VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN VERBAL

Los investigadores también observaron una menor velocidad de producción verbal, si bien el número total de palabras utilizadas y el tiempo total empleado en la tarea no mostraron diferencias importantes respecto al grupo control.

Uno de los hallazgos más destacados del estudio fue la comprobación de que estas alteraciones narrativas parecían producirse independientemente del estado cognitivo general de los pacientes o del grado de progresión motora de la enfermedad.

Mientras, otras pruebas clásicas del lenguaje, como la fluidez verbal o la capacidad para nombrar objetos, sí mostraban una relación con el deterioro cognitivo y con la evolución clínica, se observó que el discurso narrativo presentaba un comportamiento diferente.

Con todo, los pacientes con deterioro cognitivo leve asociado al Parkinson sí obtuvieron peores resultados en tareas de fluidez semántica y denominación de palabras, lo que confirma investigaciones anteriores sobre las dificultades lingüísticas relacionadas con etapas más avanzadas del deterioro cognitivo.

Sin embargo, los investigadores se percataron de que la reducción en la complejidad narrativa aparecía incluso en pacientes que todavía no mostraban otros signos cognitivos relevantes.

De este modo, los autores subrayan que la investigación desarrollada abre nuevas líneas de estudio sobre el papel del lenguaje narrativo como posible marcador temprano de alteraciones cognitivas en pacientes con enfermedades neurodegenerativas y plantea la necesidad de continuar desarrollando herramientas que permitan detectar cambios sutiles antes de que aparezcan otros síntomas clínicos más evidentes.