Investigadas dos personas por lanzar droga al interior de la prisión Las Palmas I

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a dos personas por presuntamente lanzar droga en el interior del Centro Penitenciario Las Palmas I, conocida como Salto del Negro.

Según ha informado la Guardia Civil, la actuación se desarrolló en el marco de la operación 'Maipes' y se les acusa de ser los supuestos autores de un delito contra la salud pública.

En este sentido, el pasado 24 de febrero se detectó el lanzamiento de dos objetos desde el exterior al interior de la prisión y los agentes comprobaron que contenían dos teléfonos móviles y 25 gramos de hachís.

No obstante, en ese momento no pusieron interceptar in situ a los presuntos autores debido a la rapidez con la que realizaron la acción, comenzándose la investigación correspondiente.

Un día después, dos personas fueron detenidas por componentes del Puesto de Agaete al saltarse un control policial, concretamente un punto de verificación de personas y vehículos realizado en dicha localidad.

Estos detenidos, que fueron interceptados en las inmediaciones de la GC-2 por diferentes unidades de la Guardia Civil, quedaron a disposición del correspondiente Juzgado en funciones de guardia como presuntos autores de un delito de resistencia y desobediencia grave, conducción temeraria, conducción de vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción y conducción de vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas y otro delito de daños.

Asimismo, en el marco de esa detención en la GC-2 la Guardia Civil, al efectuar la inspección ocular del vehículo, encontró los indicios policiales suficientes que posteriormente permitió al EDOA esclarecer el mencionado lanzamiento de droga al interior de la prisión, localizando e investigando nuevamente a los ocupantes de dicho vehículo el pasado día 17.

Por todo ello, ambos detenidos en unión de las correspondientes diligencias policiales y la droga intervenida han sido puestos a disposición judicial de los Juzgados de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa María de Guía, respectivamente en su ámbito competencial.