Investigado un motorista en Gran Canaria por circular a 211 km/h en un tramo limitado a 80 km/h

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Las Palmas investigó el 17 de octubre a un motorista por circular a 211 kilómetros por hora (km/h) por la autovía GC-2, a la altura de la localidad de Gáldar (Gran Canaria), donde la velocidad está limitad a 80 km/h.

Así lo ha informado la Benemérita en una nota de prensa en la que agrega que, en concreto, al varón, de 53 años, se le achaca un presunto delito contra la seguridad vial.

Los hechos tuvieron lugar al 23 de agosto cuando los agentes establecieron un control de velocidad en la autovía GC-2 --que de Las Alcaravaneras a Agaete-- a la altura de la localidad de Galdar, y detectaron una moto a 211 km/h.

Como consecuencia del exceso de velocidad cometido por el conductor infractor, el Grupo GIAT de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial realizó las investigaciones correspondientes para la localización e identificación del conductor, lográndose la misma el 17 de octubre.

El conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 kms/h, el límite de velocidad en una vía interurbana.

Finalmente, las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Santa María de Guía.