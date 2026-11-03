Investigadores de la ULL publican una IA pionera capaz de clasificar en tiempo real las vocalizaciones de las orcas

Orca - LORO PARQUE FUNDACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna (ULL) ha publicado en la revista científica 'IEEE Xplore', el trabajo que describe la primera herramienta de inteligencia artificial (IA) diseñada para clasificar en tiempo real las vocalizaciones de las orcas (Orcinus orca).

El sistema, desarrollado por los doctores Jonás Lüke y Fernando Rosa de la ULL, ha sido financiado a través de un proyecto de innovación de Loro Parque Fundación (LPF), que además ha puesto a disposición del proyecto las instalaciones y los animales de Orca Ocean, en Loro Parque.

La herramienta se apoya en el mayor archivo bioacústico de esta especie conservado a nivel mundial, decenas de millones de sonidos recopilados durante las últimas dos décadas por Loro Parque Fundación, detalla la compañía en una nota.

Con ese material, validado por expertos, se ha entrenado un sistema que ya ha superado su fase de pruebas y que funciona de manera plenamente operativa desde febrero de 2025, integrado en la red de hidrófonos de Orca Ocean.

La publicación en 'IEEE Xplore' supone el reconocimiento por la comunidad científica internacional de un trabajo que hasta ahora venía utilizándose en el día a día de la investigación.

Gracias a él, el equipo puede combinar en tiempo real la observación del comportamiento de los animales con el análisis automatizado de sus sonidos, y determinar en qué contexto y con qué frecuencia se emplea cada tipo de vocalización.

Este cruce de datos, hasta ahora imposible a esta escala, sienta las bases para comprender en profundidad cómo se comunican las orcas.

El investigador de la ULL y coordinador del proyecto, Javier Almunia, ha señalado que han entrenado el sistema con dos décadas de grabaciones validadas por expertos, lo que permite "clasificar los distintos tipos de vocalizaciones con un nivel de detalle y de consistencia que antes exigía miles de horas de trabajo manual".

"No hablamos de que la máquina traduzca lo que dicen las orcas, sino de que nos ayuda a identificar patrones qué sonidos se repiten, en qué contexto y con qué comportamiento se asocian", explica.

En su opinión, "esa es la base para, con el tiempo, entender mejor su comunicación, es una herramienta que permitirá acelerar nuestro conocimiento sobre el que se considera uno de los sistemas de comunicación más complejos del mundo animal, quien sabe si en el futuro podría incluso ayudar a prevenir conflictos con animales salvajes, como los que vienen ocurriendo en el Estrecho de Gibraltar en los últimos años".

PERSPECTIVAS MUY PODEROSAS

La herramienta abre perspectivas muy poderosas para comprender cómo las orcas utilizan los sonidos de su dialecto e inicialmente servirá para estudiar a los animales de 'Orca Ocean', pero potencialmente puede adaptarse a otros dialectos y emplearse para monitorizar y entender mejor el uso de los dialectos en orcas salvajes.

En este contexto, la monitorización acústica pasiva permite recopilar datos de forma continua y no invasiva, algo inviable mediante observación humana exclusivamente.

A futuro, esto podría facilitar la detección de cambios en el comportamiento de las orcas, la evaluación del impacto de factores ambientales y antropogénicos sobre su bienestar y la aportación de evidencia científica que pueda orientar políticas de protección de esta y otras especies marinas.

El presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, subrayó que este proyecto sitúa a la entidad en la "vanguardia" de la investigación sobre los dialectos de comunicación de las orcas.

"Llevamos veinte años apoyando el conocimiento científico de esta especie, y hoy esa inversión se traduce en una herramienta que abre nuevas vías para comprenderla mejor. Es un motivo de orgullo y una muestra de nuestro compromiso a largo plazo con la ciencia y la biodiversidad", señaló.

Con esta iniciativa, Loro Parque Fundación reafirma su papel como impulsor de la investigación científica aplicada al conocimiento y la conservación de la biodiversidad, en colaboración con la Universidad de La Laguna.