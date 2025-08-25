Investigan a dos personas por robar dos motocultores y herramientas agrícolas en una finca en Tacoronte (Tenerife)

Un agente de la Guardia Civil con uno de los motocultores sustraídos en una finca de Tacoronte - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo ROCA de Santa Cruz de Tenerife, especializado en la investigación de robos agrícolas y ganaderos, han instruido diligencias en las que investigan a un hombre de 40 años y a una mujer de 32, ambos vecinos Tacoronte y La Laguna respectivamente, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

También se investiga a un tercer varón como presunto autor de un delito de receptación, detalla el cuerpo en una nota.

El 'modus operandi' de los acusados consistía en que al ser vecinos de la zona tenían controlados los accesos a la finca y pusieron escalar el vallado de una parcela de 1.500 metros cuadrados ubicada en Tacoronte y dedicada a la producción de árboles frutales.

Así, una vez en su interior, accedieron al cuarto de aperos apalancando una ventana y una puerta de acceso con un objeto contundente, sustrayendo dos motocultores y diversas herramientas como martillos, destornilladores o tenazas valoradas en más de 1.000 euros.

Tras la investigación realizada por los agentes del Equipo Roca se consiguió identificar, localizar e investigar a los presuntos autores del robo, recuperando las herramientas sustraídas.

Además, se acusa de un delito de receptación a un tercer investigado, que fue quien compró uno de los motocultores por un precio muy ínfimo al valor de mercado actual y que también ha sido intervenido.

La Guardia Civil señala que se han podido recuperar todos los efectos sustraídos, que ya han sido entregados a su propietario.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de La Laguna.