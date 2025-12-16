Investigan a la presidenta de una protectora de animales de Agüimes (Gran Canaria) por maltrato animal

Imagen de las instaciones de la protectora investigada en Agüimes (Gran Canaria) - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Las Palmas, investiga a la presidenta de una protectora de animales situada en la Montaña de los Vélez, en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) por un presunto delito contra los animales.

La mujer está investigada tras realizar los agentes una entrada y registro de las instalaciones, después de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde lo acordara tras las denuncias presentadas por antiguas colaboradoras de la protectora y por una querella interpuesta por el Ministerio Fiscal, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las investigaciones de esta protectora comenzaron en noviembre de 2022, cuando los agentes del SEPRONA comprobaron que la asociación llevaba unos 12 años dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de animales, tanto a nivel nacional como internacional, y en una primera inspección localizaron 34 perros y 22 gatos, mientras que la documentación de la entidad reflejaba un total de 397 animales registrados a su nombre.

Por este motivo se formularon denuncias administrativas ante el Ayuntamiento de Agüimes debido a la falta de documentación que amparara la actividad, así como por deficiencias graves en las instalaciones destinadas al alojamiento de animales, además de una denuncia en materia de sanidad animal por la ausencia de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias, la inexistencia de un libro de registro de entradas y salidas, y la falta de tramitación de certificados de movimientos intracomunitarios.

Los agentes del SEPRONA volvieron en enero de 2025 a las instalaciones de la protectora, junto a personal veterinario del Ayuntamiento de Agüimes, para realizar una segunda inspección. Sin embargo, en esta ocasión la presidenta de la protectora impidió el acceso, por lo que fue denunciada por negar la entrada a los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sin cobertura legal para ello.

Esto motivó que las gestiones policiales permitieran constatar que en 2025 la entidad seguía sin iniciar el procedimiento para su alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas y que las autoridades holandesas habían detectado movimientos de animales procedentes de la protectora sin los certificados sanitarios exigidos, en el marco del programa de control del comercio intracomunitario de animales de compañía en la Unión Europea.

También verificaron que la protectora no figuraba inscrita como núcleo zoológico ni disponía de autorización para desarrollar la actividad en la parcela inspeccionada.

INCAUTACIÓN DE ANIMALES

Por todo ello, en septiembre de 2025 y en cumplimiento de un auto judicial de entrada y registro dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, agentes del SEPRONA, con apoyo del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la 2ª Compañía del Puesto Principal de Vecindario, veterinarios del Ayuntamiento de Agüimes y de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, así como personal especializado en recogida de animales, procedieron a la incautación de 28 perros y dos gatos.

Estos animales presentaban distintos estados de salud y, durante la inspección, se observaron "graves deficiencias" en las condiciones de las instalaciones para albergar a los animales. Asimismo en el registro se localizó un bidón metálico que contenía restos compatibles con el cadáver de un animal incinerado, hallándose entre los restos un microchip registrado a nombre de la propia protectora, método de eliminación contrario a la normativa vigente, y se intervinieron 22 cartillas sanitarias de felinos que no estaban en el lugar.

Durante la actuación también se revisaron igualmente los productos farmacológicos almacenados en el centro, confirmándose la presencia de medicamentos de uso humano y veterinario sometidos a fiscalización internacional, sin que se acreditara prescripción veterinaria ni autorización sanitaria de almacenamiento, por lo que se procedió a la incautación de la totalidad de los mismos.

La Guardia Civil indica que para la retirada y acogida de los animales se ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de Agüimes y Telde, así como de personal de Gesplan, siendo trasladados al albergue municipal de mascotas y al albergue insular de Gran Canaria.

En cuanto al estado sanitario de los animales, señalan que tras el análisis de los informes técnicos se constató que algunos presentaban bajo peso, suciedad significativa, descamación de la piel, callos de apoyo en los codos, problemas dermatológicos, uñas largas, dieta inadecuada y ausencia de vacunación frente a la leptospirosis y la rabia, mientras que las condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones fueron calificadas como muy deficientes, al no reunir los requisitos técnicos y normativos.

Finalmente se ha solicitado a la autoridad judicial que se autorice la adopción de los animales intervenidos para garantizar su bienestar.