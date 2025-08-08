Investigan al presunto autor del incendio iniciado en El Tanque (Tenerife) el pasado 28 de julio

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, han procedido a la investigación de un hombre, de 38 años de edad y vecino de Arona, como presunto autor del incendio ocurrido en la tarde del 28 de julio, iniciado en la localidad de El Tanque.

Según apunta el cuerpo de seguridad en una nota, el fuego se habría iniciado en una explotación de tipo agricoganadera en la cual el investigado se encontraba realizando trabajos de apicultura y afectando a una superficie total de 81,8 hectáreas.

La masa forestal quemada se encuentra incluida dentro de los Espacios Naturales identificados como Parque Rural de Teno y de la Reserva Natural Especial de Chinyero, y dada la voracidad del fuego, obligó al desalojo de forma preventiva de aproximadamente 50 viviendas, hasta el control del incendio, que afectó a distintas especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, siendo necesario medios terrestres y aéreos para su control y posterior extinción.

En el momento del incendio se encontraba en vigor la alerta alta por riesgo de incendio forestal, decretada por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo, con distintas restricciones en vigor. Asimismo, a la persona ahora investigada se le acusa de un ilícito penal por imprudencia grave incluido en el artículo 358 del Código Penal, castigado con pena de prisión de 1 año y 6 meses a 3 años de prisión y de una posible multa de 9 a 18 meses.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Icod de los Vinos.