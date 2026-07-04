Involcan asegura que el nuevo enjambre sísmico registrado en Tenerife no implica una mayor probabilidad de erupción

Enjambre sísmico registrado en Tenerife - CEDIDO POR INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha asegurado que el enjambre de eventos sísmicos híbridos registrado en las últimas horas bajo la isla de Tenerife no implica cambios en la probabilidad de que se produzca una erupción volcánica a corto o medio plazo.

En un comunicado, ha explicado que, en concreto, la Red Sísmica Canaria detectó el episodio entre las 18.34 horas de este viernes y aproximadamente las 23.00 horas, tratándose del decimocuarto enjambre de este tipo registrado en Tenerife desde octubre de 2016 y con características "muy similares" a las observadas en los anteriores.

Además Involcan ha apuntado que la hipótesis más probable es que estos enjambres estén asociados a la inyección de volátiles hidrotermales de origen magmático en el sistema hidrotermal de la isla.

Se trata, ha añadido, de un proceso que considera recurrente desde 2016 y que está respaldado por diversas evidencias geoquímicas y geofísicas, entre ellas el incremento de la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el cráter del Teide y una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del edificio volcánico.

En este sentido, el instituto ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la población al insistir en que este nuevo episodio no supone un incremento del riesgo de erupción a corto o medio plazo.

No obstante, Involcan ha indicado que este enjambre constituye un nuevo recordatorio de que el proceso responsable del aumento del denominado "ruido volcánico" registrado en Tenerife desde finales de 2016 continúa activo y que, hasta el momento, no presenta evidencias de remisión.