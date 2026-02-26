Involcan desliga el terremoto del 'volcán de Enmedio' de la actividad volcánica de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha desligado este jueves el terremoto de magnitud 4,1 en la Escala de Richter que fue localizado poco antes de las 12.30 horas en el 'volcán de Enmedio', ubicado entre Tenerife y Gran Canaria y a una profundidad de unos cinco kilómetros, del repunte de la actividad volcánica en Tenerife.

En un mensaje publicado en sus perfiles de redes sociales apunta que la sismicidad localizada entre las dos islas "no guarda relación directa" con la actividad volcánica de Tenerife, donde se siguen registrando eventos sísmicos híbridos de muy baja amplitud, asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior del sistema volcánico insular.

"Se trata de procesos distintos y sin conexión directa con el evento ocurrido hoy", señala, subrayando que el área situada entre Tenerife y Gran Canaria es una de las más activas sísmicamente del archipiélago.

De hecho, apunta Involcan, "cada semana se registran numerosos terremotos de baja magnitud, aunque, de forma ocasional, pueden alcanzar magnitudes suficientes como para ser percibidos por la población en ambas islas".

En esta misma zona se registró un terremoto de magnitud 4,4 el 18 de enero de 2019 y otro de magnitud 5,2 el 9 de mayo de 1989, el mayor documentado instrumentalmente en el área.

En esa línea expone que el archipiélago canario, además de su conocida actividad volcánica, presenta una actividad tectónica "moderada" y hay fallas activas que atraviesan el conjunto de las islas y generan una sismicidad de fondo, y algunas de estas estructuras tectónicas se localizan precisamente en el sector comprendido entre Tenerife y Gran Canaria.

Involcan señala también que es posible que se produzcan algunas réplicas de menor magnitud en las próximas horas o días pues minutos después al seísmo de este jueves se registró otro de magnitud 2,5.

"La actividad sísmica en la zona es continua, por lo que no se descarta el registro de nuevos terremotos de baja magnitud en los próximos días", indica.