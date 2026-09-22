IPNA-CSIC produce el documental 'I'm Watching You. Guachinches de Tenerife', que se estrena este sábado en Los Realejos

Imagen del documental 'I'm Watching You. Guachinches de Tenerife' - CEDIDO POR IPNA-CSIC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) ha producido el largometraje documental 'I'm watching you. Guachinches de Tenerife, dirigido por el antropólogo Eduardo Diez Pombo, que se preestrenará este sábado, 26 de septiembre, en el Teatro Cine Realejos a las 19.30 horas.

Así lo ha indicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un comunicado en el que añade que la entrada será libre hasta completar aforo pero es necesario retirarla previamente a través de la web realejoscultural.es.

De igual modo, tras la proyección se celebrará una mesa de debate con el director y algunos de los protagonistas que permitirá profundizar en las cuestiones planteadas por el documental y generar un espacio de diálogo con el público.

De esta manera, a lo largo de una hora, el documental se aproxima al fenómeno de los guachinches de Tenerife desde una perspectiva antropológica y etnográfica.

Estos establecimientos, vinculados tradicionalmente a la venta directa de vino propio, se han convertido en espacios de interés tanto para la población local como para visitantes, al tiempo que en torno a ellos han surgido debates sobre su definición, autenticidad y evolución.

'I'm watching you. Guachinches de Tenerife' parte precisamente de estas tensiones para ofrecer una mirada coral al fenómeno y da voz a sus protagonistas y plantea la pregunta sobre qué entendemos por autenticidad cuando hablamos de estos espacios y de las prácticas sociales, culturales y económicas asociadas a ellos.

DE LA INVESTIGACIÓN A LA PANTALLA

Por su parte, la película supone el cierre del proyecto de investigación Socioeconomics of cultural heritage y cuenta con la producción de Pablo Alonso González y Eva Parga Dans, del grupo de Ciencias Sociales, Patrimonio y Alimentación del IPNA-CSIC.

Para Diez Pombo, la cinta "visibiliza la complejidad y relevancia de la intervención del campo por parte de las personas que actúan en él y las tensiones derivadas de las lecturas subjetivas de la informalidad" y aporta, además, "una mirada que invita a reflexionar de manera constructiva sobre cómo observamos, vivimos y cuidamos el territorio".

Con todo, el trabajo documental comenzó en 2023 y se desarrolló en tres fases: una primera etapa de trabajo de campo, destinada a elaborar un amplio mapa de guachinches, establecer contacto con informantes clave y definir la estructura argumental; una segunda fase de filmación de recursos y entrevistas; y una tercera de edición y posproducción. En total se grabaron unas 60 horas de material audiovisual, de las que se ha obtenido el metraje final, de una hora de duración.