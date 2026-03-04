La isla de La Palma, sede del próximo Consejo Territorial de Memoria Democrática

AMPL.- Torres garantiza el "compromiso" con la 'Agenda Canaria', pero pide a Clavijo que actúe en sus competencias - MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Palma, en concreto el municipio de Fuencaliente, será la sede del próximo Consejo Territorial de Memoria Democrática del Gobierno estatal. La cita, que se celebrará el próximo 24 de abril, abordará con las CCAA las partidas económicas para las exhumaciones e investigaciones relativas a la Memoria Democrática, según ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La propuesta de la isla como sede del próximo Consejo Territorial de Memoria Democrática es una sugerencia del Gobierno regional y que, finalmente, ha sido elevada este miércoles por el ministro a la Comisión Sectorial de Memoria Democrática, celebrada hoy en la sede del Ministerio. "Es una isla en la que, como en el resto de Canarias, no hubo frente de Guerra, pero sí existió una brutal represión por parte de los sublevados".

Torres, que ha propuesto la fecha del 24 de abril para esta reunión, ha indicado que, desde el Ministerio se siguen impulsando acciones para la recuperación de las víctimas de La Palma arrojadas a fosas comunes y su identificación.

Además, ha recordado que la isla canaria elegida como sede de este encuentro es "un símbolo de resistencia democrática", porque fue uno de los lugares donde el Golpe de Estado no triunfó inicialmente y donde se mantuvo la fidelidad a la República durante siete días.

El Consejo Territorial es un instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, en el que intervienen los consejeros y consejeras autonómicas que tienen competencias en la materia, y donde participa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).