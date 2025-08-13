Las islas occidentales y Gran Canaria permanecen en alerta máxima por riesgo de incendio forestal

Archivo - Agentes forestales en labores de extinción del incendio de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este miércoles la situación de alerta máxima por riesgo de incendio forestal, prolongando su vigencia en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, en concreto, en las zonas situadas a más de 400 metros de altitud.

Informa el departamento regional en un comunicado que esta decisión responde a las previsiones de persistencia del episodio de calor que comenzó el pasado día 6 de agosto. Asimismo, se mantendrá el aire seco y cálido en las zonas forestales, que estará acompañado de ligera calima, como mínimo hasta el viernes 15 de agosto.

La inversión de temperatura se situará a cota baja, a menos de 500 - 600 metros en Gran Canaria y a menos de 500 - 700 m en las islas occidentales. Así, la humedad relativa del aire será menor del 30% sobre la inversión.

Se prevé que las temperaturas máximas puedan alcanzar o incluso superar los 30 - 36º en las islas occidentales y los 32 - 38oC en Gran Canaria. Respecto al viento, en las zonas forestales, se prevé viento general del norte y nordeste, flojo, que rolará al oeste, flojo - moderado, a partir de unos 1300 - 1400 metros de altitud.

ALTAS TEMPERATURAS

Por otro lado, la Dirección General de Emergencias también mantiene la situación de alerta por altas temperaturas en Gran Canaria, menos la zona norte situada a menos de 400 metros de altitud; Tenerife, salvo la zona norte situada a menos de 600 metros de altitud en el norte; La Gomera, salvo la zona norte situada a menos de 600 m de altitud, y El Hierro, a excepción de la zona norte situada a menos de 600 metros de altitud.

También afecta a la isla de La Palma, en concreto a los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. Por otro lado, quedan en situación de prealerta por temperaturas máximas las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Las previsiones meteorológicas apuntan valores más cálidos en el interior, las medianías y las zonas altas. De este modo, se esperan temperaturas máximas que probablemente alcancen o superen los 30 - 34º en Lanzarote y Fuerteventura, los 30 - 36º en las islas occidentales, y los 32 - 38º en Gran Canaria.