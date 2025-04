ITER y EAVE captan casi 1,4 millones para reutilizar baterías de coches eléctricos y fabricar paneles fotovoltaicos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, y la empresa Canaria Eléctrica de Energías Renovables y Movilidad (EAVE), han sido beneficiarios de una ayuda provisional de 1.385.209 euros a través del programa 'Cadena de Valor', una iniciativa clave para fortalecer la innovación industrial en sectores estratégicos vinculados a la transición energética y la sostenibilidad.

Esta subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) reconoce y respalda dos proyectos pioneros que buscan transformar el ecosistema energético de Canarias y posicionar a Tenerife como un referente nacional en sostenibilidad e innovación tecnológica, recoge una nota de la corporación.

De esta forma, se apoyarán los proyectos 'Second Life' y 'Soluciona'. El primero es una iniciativa para la recuperación de baterías de vehículos eléctricos que está enfocado en la reutilización de componentes críticos.

Por su parte, 'Soluciona' está enfocado a la fabricación de paneles fotovoltaicos ligeros, una innovadora solución que permitirá aumentar la eficiencia y la adaptabilidad de las instalaciones solares a entornos insulares como Canarias.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, subraya la relevancia de este apoyo para el impulso de la industria tecnológica y sostenible en la isla: "Tenerife debe liderar la transformación hacia un modelo energético basado en la innovación y la sostenibilidad. La concesión de esta ayuda a ITER y EAVE confirma que estamos en el camino correcto, apostando por proyectos que no solo generan desarrollo tecnológico, sino que también fortalecen nuestra autonomía energética y fomentan la economía circular".

Por su parte, el director de I+D+i de EAVE y CEO de Second Life, Antonio Sánchez Miranda, destaca la importancia de esta ayuda: "Este reconocimiento no sólo valida el potencial tecnológico de los proyectos, sino que impulsa una visión compartida, convertir a Canarias en un laboratorio de innovación sostenible. Desde EAVE y Second Life trabajaremos para que esta ayuda se traduzca en soluciones reales, escalables y con impacto global".

El programa 'Cadena de Valor de equipos necesarios para la transición a una economía de cero emisiones netas', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, está diseñado para impulsar la innovación y el desarrollo industrial en sectores estratégicos.

En esta primera convocatoria se han asignado 297,3 millones de euros a 34 proyectos distribuidos en 12 comunidades autónomas, con el objetivo de fortalecer la capacidad tecnológica y la sostenibilidad en la transición hacia una economía de cero emisiones de carbono.