El ITER (Tenerife) renueva su convenio colectivo tras más de veinte años

Acto de la firma de la renovación del convenio colectivo del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha firmado este viernes el nuevo convenio colectivo de su personal laboral, en un acto celebrado en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife.

En la firma estuvieron presentes el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez; el director insular de Recursos Humanos, Servicio Público y Transformación Digital, Juan Manuel Santana Pérez; el director técnico y de gestión del ITER, Carlos Suárez Rodríguez, así como los delegados de personal del comité de empresa del ITER y representados por su presidente, Daniel Molina Pérez.

El nuevo convenio colectivo supone un hito para la entidad, al actualizar un marco laboral que permanecía vigente desde el año 2001.

Este acuerdo representa una modernización integral de las condiciones laborales, adaptándolas al contexto actual del sector público y tecnológico, tras más de dos décadas sin actualización, recoge una nota del Cabildo.

Entre los aspectos más destacados del nuevo convenio se encuentra la mejora de las condiciones retributivas del personal, alineadas con los estándares del sector público, así como la actualización de la jornada laboral y la incorporación de un nuevo modelo organizativo y de clasificación profesional.

Este modelo estructura la plantilla en distintas áreas --administrativa, científico-técnica y de instalaciones y mantenimiento--, facilitando una carrera profesional más clara, coherente y adaptada a las titulaciones actuales.

Asimismo, el convenio incorpora avances en materia de progresión profesional y reconocimiento de la experiencia, incluyendo la implantación de sistemas como los trienios y nuevos niveles retributivos que incentivan la consolidación y desarrollo del personal dentro de la entidad.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, subrayó que este acuerdo "supone un paso fundamental para reforzar el papel del ITER como entidad estratégica del Cabildo de Tenerife, mejorando las condiciones laborales de su personal y adaptándolas a la realidad actual".

Asimismo, destacó que "este nuevo convenio permitirá avanzar en competitividad y facilitar la atracción y retención de talento altamente cualificado, algo esencial para el desarrollo de proyectos tecnológicos y de innovación".

Por su parte, el director técnico y de gestión del ITER, Carlos Suárez Rodríguez, señaló que la actualización del convenio era una "necesidad prioritaria" para la entidad.

"Este acuerdo nos permite ofrecer condiciones más adecuadas al mercado actual, mejorar la estabilidad del personal y reforzar la capacidad del ITER para incorporar perfiles técnicos especializados", explicó.

AVANCE HISTÓRICO

Desde el comité de empresa, su presidente, Daniel Molina, valoró el acuerdo alcanzado, destacando que "se trata de un avance histórico para el personal que reclamaba mejoras desde hace mucho tiempo".

Además, se ha permitido abordar otras medidas que han logrado la regularización de situaciones de antigüedad en la plantilla, resolviendo casos heredados y avanzando en la mejora de la equidad interna y el reconocimiento de derechos laborales, lo que supone un avance importante en la adaptación del convenio a la normativa vigente tras más de veinte años sin actualización.

Asimismo, Molina Pérez subrayó que el nuevo marco incluye mecanismos orientados a la productividad, con sistemas de definición y evaluación por objetivos.

También se refuerzan aspectos vinculados a la conciliación y la flexibilidad laboral, con mejoras en los sistemas de adaptación horaria y en las medidas de carácter social, contribuyendo a un entorno de trabajo más equilibrado y sostenible para el personal.

Asimismo, subrayó que "el nuevo marco incluye mecanismos orientados a la productividad, con sistemas de definición y evaluación por objetivos".

También se refuerzan aspectos vinculados a la conciliación y la flexibilidad laboral, con mejoras en los sistemas de adaptación horaria y en las medidas de carácter social, contribuyendo a un entorno de trabajo más equilibrado y sostenible para el personal.

La actualización del convenio colectivo permitirá mejorar las condiciones del personal que actualmente trabaja en el ITER y contribuirá a posicionar la entidad como un entorno laboral más competitivo y atractivo, facilitando la cobertura de puestos de trabajo cualificados que, en el contexto anterior, resultaban difíciles de cubrir.