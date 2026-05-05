La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria presenta su cese voluntario

Archivo - Motocicleta de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA LOCAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín, ha presentado este lunes su cese voluntario del cargo, según ha informado el ayuntamiento capitalino.

El cese, según ha indicado el ayuntamiento en un comunicado, se hará efectivo próximamente. Desde el gobierno municipal se ha querido agradecer a Martín los servicios prestados durante su etapa al frente del cuerpo de seguridad municipal, a donde llegó en el año 2019.

Aseguran que su "dedicación, profesionalidad y compromiso" con la seguridad ciudadana y la movilidad "han contribuido de manera significativa al fortalecimiento" de la Policía Local, así como a la "mejora de la convivencia" en el municipio.