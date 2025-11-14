Las jornadas 'Arona Piensa' reivindican la filosofía y el pensamiento crítico como claves para entender el mundo

El concejal de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Arona, Naím Yánez - AYUNTAMIENTO DE ARONA

El concejal de Cultura, Naím Yánez, aboga por una "reflexión" sobre los retos de la sociedad digital, la política o la religión

ARONA (TENERIFE), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Arona ultima la organización de las jornadas 'Arona piensa: Filosofía para entender el mundo que viene', una iniciativa que se orienta a fomentar el pensamiento crítico para descifrar y comprender la complejidad del mundo que viene.

Este ciclo se celebra del 17 al 28 de noviembre con motivo del 'Día Mundial de la Filosofía' y recorrerá los centros culturales del municipio a través de conferencias, talleres y espacios de reflexión intergeneracional.

"Las jornadas 'Arona Piensa' son las primeras de filosofía que se van a desarrollar, no solamente en el municipio, sino creo que en toda la comarca del sur de Tenerife y estoy contentísimo de poder hacerlo", resume para Europa Press el concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, Naím Yánez.

El edil no obvia su gusto por esta disciplina por formación académica pero cree que era "muy necesario" incluirla en la programación cultural del sur de la isla.

De los ponentes destaca, por ejemplo, a la catedrática de Filosofía Moral, Política y Social Delia María Manzanero, que aportará una visión "académica", lo mismo que el profesor universitario Santiago Arroyo, experto en educación filosófica aplicada y que se encargará de los laboratorios de pensamiento crítico.

Los talleres están pensados para fomentar el diálogo y la reflexión en un ambiente cercano y participativo, y Yánez se confiesa "ilusionado" con la propuesta y confía en la participación de los centros educativos del municipio. "Esperamos que se vuelquen un poco y puedan venir", ha agregado.

El edil destaca también la presencia en el municipio del divulgador filosófico y creador del canal 'Adictos a la Filosofía', Enric Fernández Gel, que tiene "mayor repercusión" con los adolescentes.

Ha insistido en que en la sociedad digital, especialmente, hay que "seguir fomentando en los jóvenes esa capacidad de pensamiento crítico" porque la introducción de la inteligencia artificial, por ejemplo, abre nuevos debates pero también hay que "abarcar cuestiones sobre política, religión, sociedad o el sentido de la vida" y ahí la filosofía puede explicar hasta "el arte de vivir".

Yánez entiende que hay que realizar esa "reflexión" sobre las nuevas tecnologías, el "concepto de libertad" o como la inteligencia artificial "ata" a los individuos en muchas ocasiones y también responder a la pregunta de "para qué sirve la filosofía".

En esa línea no obvia que el ser humano es una "simbiosis" entre razón y emoción pero "la emoción muchas veces sin racionalidad no es nada, y la razón solamente se lleva a cabo a través de aquello que nos preocupa".

"Ninguna de las dos no excluye a la otra pero hay que buscar ese equilibrio, ese punto medio del que nos hablaba Aristóteles, pues puede ser que sea la clave fundamental para entender el día de hoy, esa inmediatez que intenta poner por encima la sociedad actual y que muchas veces nos hace esos malos juegos de las dicotomías entre el escojo pasión o escojo razón", detalla.

Por ello, reivindica la "simbiosis" como término medio para poder responder a los retos del mundo moderno.

'Arona Piensa' invita a redescubrir el valor de la pregunta, el arte de pensar en voz alta y la importancia de compartir ideas en comunidad y entre las diversas propuestas se abordará 'Filosofía para mentes curiosas'; 'La aventura de seguir preguntando'; '¿Para qué todo esto? Filosofía para jóvenes que buscan sentido' o 'Pensar para vivir mejor: la filosofía como arte de vivir con sentido'.