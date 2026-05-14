Las jornadas 'Paisajes al plato' reúnen el 18 de mayo en Tenerife a 3 chefs que suman 5 Estrellas Michelin

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Paisajes al plato' reunirán el próximo 18 de mayo en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna a tres chefs que suman cinco Estrellas Michelin, en una nueva edición de este proyecto gastronómico marcado en esta ocasión por el reconocimiento al paisaje de la isla y la sostenibilidad del territorio.

"Unir alta cocina, paisaje y producto local" es el 'leitmotiv' que hace desembarcar en Tenerife a los chefs Nacho Manzano (Casa Marcial, en Asturias), Safe Cruz (Gofio, en Madrid) e Iván Muñoz (Chirón, también en Madrid).

La capital tinerfeña acogerá un encuentro gastronómico en el exterior de la Casa del Carnaval, donde participarán Safe Cruz, de Gofio --referente de la cocina canaria contemporánea- e Iván Muñoz, ambos distinguidos con una Estrella Michelin. Junto a ellos cocinarán reconocidos representantes de la gastronomía local como Icíar Pérez y Juan Carlos Pérez-Alcalde, del restaurante Moral; Pedro Nel, de Etéreo by Pedro Nel; y Alberto Margallo, de San Sebastián 57.

Por su parte, San Cristóbal de La Laguna celebrará su encuentro en el Eco Hotel Costa Mágica con un menú a cuatro manos elaborado por Braulio Simancas del Restaurante Silbo Gomero y Nacho Manzano, chef de Casa Marcial (Asturias), restaurante distinguido con tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde por su compromiso con la sostenibilidad.

El menú contará además con un postre creado por La Princesa by Free Heart, la pastelería artesanal ubicada en el municipio, y toda la propuesta culinaria buscará "trasladar a los comensales a los paisajes laguneros mediante una cocina conectada con el entorno y el producto", según ha explicado la organización a Europa Press.

Manzano es uno de los grandes atractivos de esta edición, que ostenta no solo tres Estrellas sino también tres Soles Repsol, con una cocina "profundamente ligada al territorio y al respeto por el paisaje, valores que encajan con la filosofía de Paisajes al plato".

EN SU QUINTA EDICIÓN, MIRANDO AL PAISAJE COMO INSPIRACIÓN

El proyecto 'Paisajes al plato', www.paisajesalplato.com, ya en su quinta edición, nació con el objetivo de ofrecer una "manera diferente de descubrir Tenerife a través de la gastronomía", parte de la idea de que cada paisaje posee una "identidad propia capaz de reinterpretarse mediante la cocina contemporánea". "Así, chefs locales y nacionales diseñan platos inspirados en distintos rincones de la isla, creando posteriormente experiencias gastronómicas donde sabores, texturas y emociones trasladan al público al territorio que representan", explican desde la organización.

Además de su dimensión culinaria, el proyecto busca reforzar la promoción turística y cultural de Tenerife "desde la autenticidad y la creatividad, poniendo en valor el producto honesto y la sostenibilidad como elementos centrales de cada propuesta". La edición cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Islas Canarias Latitud de Vida, Turismo de Islas Canarias y Volcanic Xperience; del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante la Sociedad de Desarrollo; y del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a través del área de Comercio y Turismo. También colaboran entidades privadas como Alcampo y el Eco Hotel Costa Mágica.