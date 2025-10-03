Un joven herido moderado al colisionar su patineta con un vehículo en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Un joven, de 20 años, ha resultado herido de carácter moderado al colisionar su patineta con un vehículo en Arrecife, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 21.11 horas de este jueves, en la calle Tisalaya de Arrecife, y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el joven presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente.