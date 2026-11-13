JUCIL reclama más medios para la Guardia Civil en El Hierro, que son "insuficientes" ante la "grave crisis" migratoria

Agente de Guardia Civil - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional JUCIL ha registrado recientemente un escrito formal ante la directora general de la Guardia Civil en el que reclama más medios humanos y materiales ante "la grave crisis migratoria" que afecta a El Hierro, que desde comienzos de noviembre ha contabilizado la llegada de unas 6.700 personas migrantes.

En un comunicado, exponen que los recursos actuales del cuerpo son "claramente insuficientes" para asumir este volumen de trabajo "sin poner en riesgo" la seguridad del conjunto de la isla y la integridad tanto de la ciudadanía como de los propios guardias civiles.

En la actualidad, especifican, el dispositivo ordinario cuenta únicamente con una patrulla de Seguridad Ciudadana para atender las llegadas de pateras y cubrir las necesidades de toda la isla, sumada a otra del servicio Fiscal que debe atender el aeropuerto.

Aunque se han articulado apoyos puntuales --como dos o tres agentes comisionados y una sección de la USECIC de Tenerife compuesta por ocho efectivos-, estos refuerzos son "insuficientes". Además, a esta escasez de personal se uniría "una deficiente planificación" de las bajas y activaciones, con avisos "de un día para otro" que obligarían a los propios guardias civiles a buscarse el alojamiento, una situación ante la cual JUCIL "exige una organización logística adecuada que garantice estancias y descansos dignos".

Ante esta situación, el escrito registrado por JUCIL ante la Dirección General reclama medidas concretas amparadas en la normativa vigente. Se solicita, asimismo, el establecimiento de una gratificación por servicios extraordinarios --similar a la aplicada en 2021 tras la crisis de Ceuta con una cuantía de 100 euros por día de servicio a partir de un mínimo de cuatro horas--, y el reconocimiento y abono urgente de los incentivos ACEX y CREX que correspondan.

También reclaman la revisión y dignificación de las dietas, exigiendo agilizar la liquidación de anticipos y dietas, reclamando que se eleve con carácter retroactivo el importe de las cuantías destinadas al alojamiento y, de forma especial, a la manutención del personal desplazado para garantizar un resarcimiento de los gastos.

El colectivo pide, también, que se impartan "órdenes estrictas" para que la prestación de servicios, así como las alteraciones de horarios, descansos y vacaciones del personal destinado y comisionado desde el 1 de noviembre, queden registradas "con total minuciosidad" en la aplicación SIGO.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

En materia de recursos materiales, la asociación reitera la necesidad de dotar de equipos de protección individual (EPI) a los agentes y de establecer protocolos "claros" de coordinación con los servicios sanitarios ante posibles enfermedades transmisibles, incluyendo la tuberculosis cuando exista sospecha médica.

A ello suman la solicitud de creación de un distintivo o condecoración específica que reconozca la intervención del personal desplegado en este dispositivo en El Hierro.

JUCIL subraya que la seguridad ciudadana y la labor humanitaria "no pueden recaer de forma indefinida sobre el esfuerzo sobrehumano y la escasez de medios de los efectivos en primera línea". En ese sentido, recuerdan la importancia de reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo, garantizar el derecho a una jubilación digna y una equiparación salarial "real y completa" con las policías autonómicas.