A juicio en Tenerife un hombre por hacerse pasar como agente de modelos para que una menor le enviara fotos íntimas

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge el próximo martes a las 09.30 horas el juicio contra un hombre que se hizo pasar por representante de una agencia de modelos para que una menor le enviara fotos íntimas.

El escrito de Fiscalía, recogido por Europa Press, señala que el acusado utilizó el anonimato que le ofrecía una red social y contactó con la perjudicada a través de su perfil, aún sabiendo que era menor de edad.

Así, tras ganarse su confianza, mantuvieron una conversación por mensajería y para cumplir sus propósitos libidinosos le planteó que en la supuesta agencia de modelos necesitaban ver el "cuerpo completo". "Tienen que ver todo, solo es una vez y ya está", recogen los mensajes.

El hombre le dijo saca "todas las que puedas", en referencia a las fotografías, remarcándole especialmente que "se tiene que ver todo, pechos, chocho, culo", planteándole incluso que era mejor "mejor depilada" y además "que se vea bien el culo".

Así, consiguió que la menor le enviara nueve fotografías completamente desnuda a través de la red social.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos de agresión sexual a menores de 16 años y pide una pena de siete años y medio de cárcel, la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros, dos años de libertad vigilada con la obligación de participar en programas de educación sexual, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas.

Igualmente solicita el pago de una indemnización de 1.000 euros a la víctima en concepto de perjuicios morales.