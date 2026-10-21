La Junta Electoral ordena al Cabildo de Tenerife retirar e redes sociales las ayudas a protectoras de animales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado al Cabildo de Tenerife retirar de sus redes sociales los contenidos denunciados sobre las ayudas a las protectoras de animales, una actuación del área de Sector Primario gestionada por el Partido Popular.

La Junta concluye que la difusión institucional examinada vulnera el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), detalla el PSOE en una nota.

La resolución, fechada este 21 de octubre, se refiere a la promoción institucional de unas subvenciones de 700.000 euros para 21 entidades de protección animal.

El encuentro con las asociaciones se celebró el pasado 8 de octubre y contó con la participación del vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y del consejero de Sector Primario, Valentín González, ambos del PP.

La Junta ordena retirar de inmediato los contenidos denunciados que continúen accesibles en los canales institucionales.

El requerimiento señala expresamente la publicación de 'Instagram' identificada en la denuncia y se extiende a sus reproducciones con igual contenido promocional en otros canales bajo titularidad, gestión o control del Cabildo.

Además, la institución insular deberá acreditar el cumplimiento de esta orden ante la Junta Electoral en las 24 horas siguientes a la notificación e indicar qué publicaciones se habían retirado previamente.

La resolución también requiere al Cabildo que, durante el periodo electoral, se abstenga de reiterar esta difusión o de utilizar sus actos y medios institucionales para promocionar realizaciones o logros de gobierno.

La Junta también exige que su comunicación se ajuste a los principios de objetividad y neutralidad.

El PSOE de Tenerife reclama el "cumplimiento inmediato" de la resolución y exige a los responsables del PP al frente de esta área que respeten la neutralidad de los canales institucionales.

"Las redes del Cabildo son un servicio público y su utilización debe responder al interés general, también durante el periodo electoral", señala.

Los socialistas defienden el apoyo a las protectoras y el trabajo que realizan sus profesionales y voluntarios y por ello consideran que estas ayudas deben gestionarse y comunicarse "con rigor, sin convertirlas en una herramienta de promoción del gobierno insular".