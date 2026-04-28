Un juzgado de Arrecife (Lanzarote) abre una investigación por la anulación de multas de tráfico en la ciudad desde 2016

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ARRECIFE (LANZAROTE), 28 (EUROPA PRESS)

El juzgado de la plaza Número 3 del Tribunal de Instancia (Sección de Instrucción) de Arrecife (Lanzarote) ha abierto un procedimiento, ante la querella formulada por la Fiscalía contra siete trabajadores municipales, por la anulación de multas de tráfico en la ciudad desde el año 2016.

Esto se produce después de que el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, mandatara el 18 de octubre de 2025 una investigación reservada e interna para esclarecer las anulaciones de tráfico practicadas por trabajadores municipales desde el año 2016, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

La investigación, de carácter reservado, fue mandatada por el alcalde, que además es responsable directo de la Policía Local, con una providencia donde ordenó la "apertura de información reservada, iniciar información reservada para investigar todas y cada una de las multas presuntamente retiradas o anuladas en el sistema CGI por responsables municipales, esclarecer la relación completa de expedientes afectados (nº expediente, matrícula, infracción, fecha y estado) y el usuario/ usuarios que ejecutaron cada acción en CGI, fecha y hora, motivo invocado y soporte documental".

Para el desarrollo de esta investigación reservada, el alcalde ordenó que se implantaran "medidas cautelares para bloquear temporalmente" la capacidad de anulación/cancelación en CGI por parte de cualquier usuario distinto de los expresamente autorizados por Alcaldía, "sin perjuicio de la tramitación ordinaria de expedientes".

Posteriormente el alcalde solicitó a la Asesoría Jurídica que trasladara a la Fiscalía la investigación interna para depurar las responsabilidades sobre estas anulaciones que se cifraron en casi 2.300 multas por una cuantía próxima a los 600.000 euros, siendo presuntamente retiradas entre los años 2016 y 2025.