Archivo - La Laguna (Tenerife) acogerá este octubre el III Encuentro de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias - RUT ANGIELINA - Archivo

La iniciativa reunirá a profesionales del sector, consejos de infancia y representantes institucionales

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Laguna será la anfitriona del III Encuentro Técnico de Ciudades Amigas de la Infancia de Canarias, que se celebrará los próximos 2 y 3 de octubre en la Sala de Cámara del Teatro Leal.

La iniciativa está organizada por la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Unidad de Infancia y Familia, en colaboración con UNICEF España y las entidades locales de la red autonómica.

Durante dos jornadas, profesionales del sector, consejos de infancia, y representantes institucionales compartirán herramientas, experiencias y buenas prácticas enfocadas a la protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes en el territorio canario, según ha especificado el consistorio en una nota.

Asimismo, la cita busca fortalecer el trabajo conjunto en materia de participación infantil y protección de derechos desde el ámbito municipal. La actividad se encuentra asociada al compromiso que desde el municipio se ha adquirido con respecto al impulso de su II Plan de Infancia y Adolescencia.

FORMACIÓN Y PONENCIAS

El programa incluye formación, talleres, ponencias y actividades participativas, destacando la intervención de Pepa Horno Goicoechea, reconocida psicóloga y consultora especializada en afectividad y protección infantil, y el taller formativo de UNICEF España sobre la prevención de la violencia desde el ámbito local.

Además, uno de los momentos destacados de las jornadas será la actividad 'La ciudad narrada por la infancia', donde los propios niños y niñas guiarán diversos recorridos por La Laguna, mostrando su visión del entorno en que habitan. Además, se celebrará un espacio de presentaciones dinámicas tipo Pechakucha, con la participación activa de los Consejos de Infancia y Adolescencia, quienes visibilizarán su experiencia de participación.

En el encuentro, se contará con la presencia de representantes de todas las Ciudades de la Infancia de Canarias, además de los seis municipios que se incorporarán próximamente a esta iniciativa.

SOBRE LA 'CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA'

Una Ciudad Amiga de la Infancia tiene, como pilares fundamentales, el diseño de políticas públicas eficaces y que promuevan los derechos recogidos en la citada Convención, la promoción de la participación infantil y adolescente, así como el impulso de alianzas entre los actores relacionados con la infancia en el municipio.

Unicef promueve, así, el compromiso de los gobiernos locales con la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional al que se sumó España en 1990, un marco jurídico que compromete a los firmantes a realizar todos los esfuerzos posibles para hacer realidad los derechos allí recogidos para los niños y niñas.

Por ello, ser Ciudad Amiga de la Infancia implica el compromiso de los gobiernos locales y sus aliados para lograr los objetivos marco de la iniciativa. Así, deberán trabajar para que cada niño y niña sea valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus comunidades, y que sus voces se escuchen y consideren en las normativas y políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan.

Además, tendrán que esforzarse para garantizar que tengan acceso a servicios esenciales de calidad, vivan en entornos seguros y limpios y que tengan la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.