La Laguna (Tenerife) convierte su casco histórico en un escenario cultural abierto con 'Las Noches del Patrimonio'

Presentación de 'Las Noches del Patrimonio' en La Laguna - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este martes el programa íntegro de 'Las Noches del Patrimonio (LNP) 2026', la gran cita cultural simultánea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que se celebró el pasado fin de semana en las otras 14 ciudades españolas inscritas en la Lista de la UNESCO y que, por decisión conjunta del Grupo, tendrá lugar en la localidad canaria los días 18 y 19 de septiembre.

La única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias despliega una programación que combina creación contemporánea, patrimonio histórico, rutas guiadas, danza y la apertura extraordinaria de espacios patrimoniales, con una amplia oferta en horario diurno y vespertino.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, recordó que si bien en Canarias tiene "una hora menos", ahora "se ha ganado una semana más" para honrar el patrimonio y las fiestas, "sin que ninguno pierda protagonismo", subrayando que la decisión de trasladar la fecha, acordada hace meses en el seno del GCPHE, responde a la voluntad de garantizar la máxima participación ciudadana y respetar la identidad local vinculada a las Fiestas del Cristo, que cuentan con siglos de historia y con un extenso programa cultural y festivo que moviliza a miles de personas.

Además, anunció que "La Laguna aportará una mirada atlántica y una identidad singular que enriquece esta red estatal".

La presentación del programa contó con la presencia, además de Cordobés, de la edil de Turismo, Estefanía Díaz Arias, y de la artista internacional Yapci Ramos.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, valoró que "Las Noches del Patrimonio permiten mostrar La Laguna como un lugar donde el patrimonio no solo se conserva, sino que se vive, esta es una oportunidad para proyectar una imagen cultural sólida, diversa y contemporánea, que complementa nuestra oferta y refuerza la identidad de la ciudad y del municipio".

TALLERES DE DANZA

Cordobés detalló el programa de esta edición, con una oferta cultural que trascenderá los dos días oficiales del programa y que se inicia ya desde hoy con talleres de danza y movimiento, los cuales prolongarán la experiencia cultural más allá del fin de semana.

A los talleres Monumenta Performance de Yapci Ramos y María Ibarretxe, que se celebrarán en la Casa Anchieta, se sumará la propuesta Taller Práctica GEA, del Grupo de Estudios Artísticos (GEA), espacio de intercambio conformado por integrantes de Pseudónimo Cía. (Chile) y CRUDO Colectivo (Perú).

Uno de los platos fuertes será la sección Escena Patrimonio, correspondiente al IX Festival Escena Patrimonio, que se traslada por primera vez del claustro del antiguo convento de Santo Domingo, lugar que ha acogido habitualmente este festival vinculado a LNP, al cercano Parque del Drago (calle Santo Domingo, 7).

El 18 de septiembre, este espacio acogerá el estreno de 'Sangre mineral', una performance de Pseudónimo Cía (Chile) y Crudo Colectivo (Perú), con Paula Quintana como artista invitada.

La obra, que tendrá dos pases a las 18.00 y 19.00 horas, con acceso libre y gratuito, utiliza geófonos y microcontroladores inalámbricos para capturar, en tiempo real, las vibraciones que los cuerpos ejercen sobre las superficies de su entorno, convirtiendo la infraestructura en matriz del diseño sonoro.

Este amplio programa de 'Las Noches del Patrimonio 2026' en La Laguna se despliega en otras dos grandes secciones, además de la ya citada Escena Patrimonio, y que son Vive Patrimonio y Abierto Patrimonio.

Estas combinan rutas interpretativas, visitas guiadas, presentaciones culturales y un espectáculo escénico y artístico, siempre con aforos limitados en los edificios históricos para garantizar la seguridad de los inmuebles y facilitar la comprensión de los contenidos.

LAS MUJERES GUANCHES SE ENCARNAN EN LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN

Dentro de Vive Patrimonio, uno de los hitos será 'Monumenta Performance', que se celebrará el sábado 19 de septiembre en la plaza de La Concepción, con dos pases gratuitos a las 18.00 y 20.00 horas.

La pieza dará vida a las nueve figuras femeninas guanches representadas en la instalación escultórica Monumenta, de Yapci Ramos, y convertirá el patrimonio en una experiencia corporal y contemporánea.

El programa incluye también 'La Laguna es curiosa', una actividad educativa de más de un mes de duración, dirigida a escolares de Primaria de los CEIP públicos del municipio y que se suma al programa con una sesión el viernes 18.

La actividad estará dirigida por una historiadora, una monitora y una detective infantil que, a través de juegos, pistas y adivinanzas, contribuirán a que los niños y niñas participantes descubren episodios curiosos de la historia local y los valores que justifican la inclusión de La Laguna en la lista del Patrimonio Mundial.

CINCO SIGLOS DE ARTE CANARIO EN LA SALA DE CÁMARA

El sábado 19, a las 11.30 horas, la Sala de Cámara del Teatro Leal acogerá la presentación del catálogo de la exposición 'Lagunear. Memoria y transformación', celebrada el año anterior con motivo del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.

La publicación recoge las cerca de 200 piezas expuestas, con obras de más de 70 autores, entre ellos Óscar Domínguez, Pepe Abad, Carmen Cólogan o Manolo Millares, entre otros.

En la sección Abierto Patrimonio, los días 18 y 19 de septiembre se celebrará 'La Laguna: un patrimonio de altura', una actividad que permitirá acceder a zonas poco conocidas de tres inmuebles emblemáticos: el convento de Santa Clara de Asís, la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el Instituto de Canarias-Cabrera Pinto, antiguo convento de San Agustín.

Las visitas, que se realizarán en tres pases simultáneos cada noche (20.00, 21.00 y 22.00 horas), están limitadas a 20 personas por grupo (que se cubrirán por orden de llegada) y se estructuran en torno al doble sentido de 'patrimonio de altura', espacios situados físicamente en alto y, a la vez, lugares singulares y de acceso restringido.

El programa se completa con rutas guiadas por la ciudad histórica, organizadas por los guías oficiales de la Concejalía de Turismo y por la Asociación Insular de Guías Oficiales de Turismo (APIT) de Tenerife.

Estas visitas se celebrarán los días 18 y 19 de septiembre, en horario de mañana y tarde, con pases a las 10.00, 12.00, 17.00 y 19.00 horas. Los recorridos ofrecerán una visión detallada de la arquitectura, la historia urbana y los valores patrimoniales que sustentan la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial.