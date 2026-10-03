Lanzarote y La Graciosa trabajan en recuperar la producción de agua y su suministro tras el cero energético de hoy

Archivo - Desaladora en Lanzarote - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La caída del suministro paralizó las plantas desaladoras. Se realizan maniobras en la red para preservar las reservas y recuperar la producción

ARRECIFE (LANZAROTE), 3 (EUROPA PRESS)

Aguas de Lanzarote y La Graciosa ha informado este sábado de que el cero energético registrado en torno a las 05:45 horas de esta madrugada en Lanzarote y La Graciosa ha provocado la parada de las plantas desaladoras y, como consecuencia, la interrupción de la producción de agua potable.

Ante esta situación, los equipos del servicio se encontrarían realizando maniobras en la red de distribución en diferentes zonas de las islas para preservar las reservas disponibles y gestionar los recursos almacenados mientras se recupera la capacidad de producción, según ha informado el organismo en una nota.

Como consecuencia, precisan, se pondrán producir suspensiones temporales del suministro, bajadas de presión u otras afecciones a lo largo de este sábado en diferentes localidades de Lanzarote y La Graciosa.

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO

Recuerdan que la recuperación del suministro eléctrico no supone la recuperación inmediata de la producción de agua. En ese sentido, las plantas desaladoras requieren realizar las correspondientes operaciones de puesta en marcha y estabilización antes de recuperar progresivamente su capacidad habitual de producción.

Los equipos de Aguas de Lanzarote y La Graciosa han confirmado asimismo que se trabaja para restablecer la producción y normalizar el abastecimiento lo antes posible, priorizando la conservación de las reservas disponibles.

Además, se ha recomendado a la población hacer un uso responsable del agua y evitar consumos no esenciales mientras persista esta situación.