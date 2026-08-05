El legendario Buakaw Banchamek llevará la fuerza del Muay Thai al Siam Park en el Thai Soul Fest 2026 de septiembre

El legendario Buakaw Banchamek llevará la fuerza del Muay Thai a Siam Park en el Thai Soul Fest 2026 de septiembre - GRUPO LORO PARQUE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Anfiteatro de Siam Park se convertirá el próximo 12 de septiembre en el escenario de una experiencia cultural y deportiva sin precedentes, el Thai Soul Fest-Muay Thai Edition.

Este evento, que se desarrollará entre las 16:00 y las 24:00 horas, busca descubrir la esencia y la riqueza de Tailandia en el corazón de Tenerife, ofreciendo una oportunidad única para promover el 'Soft Power' del país asiático a través de su arte, gastronomía y estilo de vida, según ha informado el Grupo Loro Parque en una nota.

El plato fuerte de la jornada será la exhibición especial de Buakaw Banchamek, una leyenda del Muay Thai reconocida internacionalmente que viajará a España para compartir el arte y la tradición de este deporte con el público. Además de su exhibición, Buakaw impartirá un seminario especial para apasionados de la disciplina.

La programación deportiva se completará con una serie de combates y exhibiciones de Muay Thai organizados por la Federación Canaria de Kickboxing y Muay Thai, la IFMA (International Federation of Muaythai Associations), la FEKM (Federación Española de Kickboxing y Muay Thai) y el Ministerio de Comercio de Tailandia (DITP), a través del valioso apoyo de la Oficina Comercial de Tailandia en España.

Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque y Cónsul Honorario de Tailandia en Santa Cruz de Tenerife, ha destacado la relevancia de este encuentro, destacando "el orgullo inmenso" que supone traer el Thai Soul Fest a Siam Park: "No solo celebramos el deporte nacional de Tailandia con una figura mítica como Buakaw Banchamek, sino que abrimos una ventana directa a la identidad de un pueblo que es parte de nuestro ADN".

"Queremos que los asistentes vivan una experiencia auténtica e inolvidable donde la excelencia del Muay Thai se funda con la hospitalidad y la cultura tailandesa que siempre intentamos proyectar en Siam Park", ha añadido.

El escenario elegido refuerza ese vínculo ya que Siam Park es la mayor representación de arquitectura tailandesa fuera de Tailandia y constituye un marco único para mostrar la cultura, el deporte, la gastronomía y la amabilidad de su gente.

Más allá del cuadrilátero, el evento ofrecerá un amplio programa de actividades que reflejarán la belleza cultural de Tailandia como es la gastronomía, que tendrá una zona dedicada a la auténtica cocina tailandesa y bebidas tradicionales; la danza y la moda, con espectáculos de danza tradicional y un desfile de moda con seda y trajes típicos; la artesanía, con una exposición y venta de productos, recuerdos y artesanía procedentes directamente de Tailandia; y la promoción turística, con actividades diseñadas para acercar la riqueza turística y cultural tailandesa al público local e internacional.

Para garantizar la seguridad y la mejor experiencia de los asistentes, la organización recuerda que las entradas no están a la venta. El acceso se gestionará exclusivamente a través de un pre-registro gestionado por la Federación hasta completar el aforo del Anfiteatro. Asimismo, se avisará a través de los canales oficiales de Siam Park y de la Federación en cuanto este sistema esté operativo.

Con esta iniciativa, Siam Park reconocido diez veces consecutivas como el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor, busca reafirmar su compromiso con la excelencia y su papel como motor de unión cultural entre Canarias y Tailandia.