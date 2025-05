De León dice que las manifestaciones del 18M "no dañan" la imagen de Canarias y tilda de "ecolojetas" a NC-BC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha afirmado este martes que las manifestaciones del pasado domingo contra el modelo de desarrollo de las islas "no dañan" la imagen del archipiélago, precisando que quien lo daña son las manifestaciones "ecolojetas" de dirigentes de NC-BC.

En respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha comentado que los canaristas "no forman parte de las manifestaciones" y no tienen una "política constructiva" dado que su discurso "no comulga con los hechos".

Ha puesto como ejemplo el apoyo de NC-BC al nuevo Plan de Ordenación Insular de Gran Canaria con 129.000 camas turísticas más, el desbloqueo del plan parcial de Meloneras, con otras 7.000 camas, o de la declaración de Lanzarote como isla turísticamente saturada y en Tías se supera el techo turístico en 1.400 camas.

"Canarias tiene un límite, claro que lo tiene", ha indicado, por lo que no entiende que desde la oposición se pidan prórrogas para retrasar la tramitación en el Parlamento de la nueva ley de alquiler vacacional, donde todos los grupos se tendrán que "retratar".

La consejera ha dicho que le "encantará ver" como los grupos presentan su "modelo" y se debaten entre apoyar a los propietarios, a los alcaldes y "ponerle un límite" al alquiler vacacional.

"Estoy deseando que llegue ese momento en el que nos digan cuál es su plan y su modelo para Canarias que no tuvieron tiempo de implementar durante los cuatro años que gobernaron", ha agregado.

Natalia Santana (NC-BC) ha dicho que es una "vergüenza" que Clavijo "distorsione" el debate sobre el crecimiento de Canarias diciendo que el turismo solo ocupa el 2& del territorio cuando solo en Tenerife, por ejemplo, está por encima del 20%.

En todo caso, ha dicho que ese porcentaje "no mide el impacto real" del turismo pues no tiene en cuenta las cuatro playas cerradas en Tenerife por vertidos fecales, las "carreteras colapsadas, la basura que generan los cruceros ni los 400 litros de agua diarios por turistas desalados con combustibles fósiles mientras en los barrios escasea la presión del grifo".

Igualmente ha señalado que tampoco mide la "tercera gentrificación" que está "expulsando a la gente de sus casas" y "encareciendo alquileres", ni la biodiversidad desaparecida ni las medianías abandonadas "porque es más rentable vender villas de lujo que cultivar para el mercado local".

"Sigan ustedes mirando para los celajes. Eso les retrata y les señala", ha subrayado, pues en el Gobierno "parece" como si las manifestaciones no hubieran ocurrido.