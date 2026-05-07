León XIV estará seis horas en Tenerife: paseo en el casco de La Laguna y 'papamóvil' en Santa Cruz

Archivo - El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

El Gobierno de Canarias aportará un millón y el Cabildo 500.000 euros, que en parte se destinarán a un centro para personas sin hogar

LA LAGUNA (TENERIFE), 7 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV pasará unas seis horas en la isla de Tenerife el próximo viernes 12 de junio en la clausura del viaje oficial a España que incluirá a una visita al campamento de migrantes de Las Raíces, un encuentro con organizaciones sociales en la plaza del Cristo de la Laguna y una gran eucaristía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para unas 50.000 personas.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, quien ha comentado que además habrá un pequeño paseo por el casco histórico de La Laguna --desde la plaza del Cristo hasta el Obispado y a través de un pequeño vehículo eléctrico tipo campo de golf-- para saludar a personas acogidas en residencias de mayores y un recorrido a bordo del 'papamóvil' por la capital.

Santiago ha indicado que el viaje arrancará a primera hora de la mañana en el campamento de Las Raíces, donde el Papa se reunirá con personas migrantes y les dirigirá unas palabras de "cercanía y solidaridad".

Posteriormente, mantendrá un encuentro con organizaciones eclesiales y voluntarios que trabajan en la atención a los inmigrantes. "Será un momento en el que habrá varios testimonios, probablemente cuatro, y en el que también el Papa dará unas palabras de ánimo a estas personas que colaboran generosamente, de forma voluntaria", ha indicado.

En la plaza estará presente Pablo Cebrián, compositor del himno de la visita del Papa, que será interpretado por varios cantantes.

La misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife arrancará a las 12.15 horas aunque las puertas se abrirán desde las 06.30 horas y desde las 10.00 horas actuarán tanto Chago Melián como Los Sabandeños para amenizar la espera.

Hasta el momento se han inscrito casi 22.000 personas y la recomendación del obispo es que se vaya con antelación porque habrá controles de acceso --aunque hay zonas asignadas vía código QR-- y que se usen botellas de agua transparentes porque están prohibidas las metálicas para rellenar.

La eucaristía ocupará una superficie de unos 300 metros cuadrados y estará presidida por las imágenes del Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria --que se trasladarán en la madrugada del viernes 12--, y contará con casi 300 sacerdotes concelebrantes, cardenales y obispos.

Santiago no ha descartado tampoco la presencia del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dado que se trata la última misa en España.

"SEIS HORAS INTENSAS"

Asimismo se ha invitado a dos cardenales de Venezuela y al obispo de Nuakchot (Mauritania), ha detallado.

"Somos conscientes de que son pocas horas, son seis horas escasamente, pero son horas intensas en las que habrá posibilidad de que todos los que deseen ver al Papa o participar en un acto lo puedan hacer", ha explicado.

Santiago ha invitado a la comunidad católica a asistir a los actos dado que es una visita "histórica" y que es bueno que se palpe el "ambiente", utilizando como símil la asistencia a un partido de fútbol en lugar de verlo por televisión.

Igualmente, ante las "dificultades que puede entrañar en la vida cotidiana" la visita del Papa, ha vuelto a pedir que se fomente el teletrabajo y se suspendan las clases con el fin de agilizar el tráfico y las comunicaciones.

Ha dicho también que León XIV aterrizará en el aeropuerto de Los Rodeos pero se baraja un "plan b" por si debido a niebla o viento se debe desviar a Tenerife Sur. "Que el señor ponga su manita", ha ironizado.

Santiago ha valorado la participación de 1.500 voluntarios, la ayuda y colaboración de diversas empresas y, especialmente, la aportación de las instituciones canarias, con un millón de euros por parte del Gobierno de Canarias y otros 500.000 euros del Cabildo de Tenerife.

Asimismo ha recordado que parte del dinero se destinará a la creación de un centro de día en La Laguna para personas sin hogar gestionado por Cáritas de Tenerife y en el que se ofrecerá "ducha, desayuno, almuerzo y formación.

En cuanto a la clausura del viaje ha indicado que se tratará, en principio, de una "ceremonia sencilla" con algunos discursos, un pequeño desfile militar y la interpretación de los himnos de España y el Vaticano.