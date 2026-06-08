León XIV recorrerá Santa Cruz de Tenerife en 'papamóvil' desde La Salle hasta el puerto a través del casco

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro titulado ‘Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’ reúne a representantes de distintos ámbitos para refl - Gabriel Luengas - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dictado un bando con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la capital tinerfeña el próximo 12 de junio donde se recoge que llegará a las 11.30 horas procedente de La Laguna.

Tras su llegada, recorrerá diversos puntos de la ciudad a bordo del 'papamóvil', en un itinerario que discurrirá por la avenida de La Salle, plaza Weyler, calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina, para continuar por el entorno del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y el Auditorio de Tenerife.

El recorrido concluirá en la explanada portuaria de la dársena de Los Llanos, donde está previsto un saludo a la ciudadanía antes de la celebración de una homilía en el recinto portuario a partir de las 12.15 horas.

El bando recoge una serie de recomendaciones e indicaciones dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de facilitar el desarrollo de los actos programados, minimizar las incidencias en la movilidad y garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos durante una jornada de carácter excepcional.

José Manuel Bermúdez señaló que se trata de un "acontecimiento histórico" para Santa Cruz de Tenerife, "con una enorme trascendencia institucional, social y religiosa", que situará a la ciudad en el foco internacional durante una jornada "muy especial".

Bermúdez explicó que "el objetivo de este bando es que la ciudadanía disponga de toda la información necesaria con suficiente antelación para planificar sus desplazamientos y participar en los actos previstos con las máximas garantías de seguridad y comodidad".

En esa línea añadió que "la coordinación entre todas las administraciones y los distintos dispositivos desplegados permitirá que la visita se desarrolle con normalidad, pero es fundamental contar también con la colaboración de la ciudadanía, siguiendo las recomendaciones establecidas y utilizando los canales oficiales de información habilitados por el Ayuntamiento".

El alcalde hizo un llamamiento "a vivir esta jornada con responsabilidad, civismo y respeto, contribuyendo entre todos al éxito de una visita que formará parte de la historia reciente de Santa Cruz de Tenerife".

PLANIFICAR DESPLAZAMIENTOS CON ANTELACIÓN

El bando recomienda planificar los desplazamientos con antelación, consultar los canales oficiales de información, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo privado y priorizar el transporte público. Asimismo, recuerda la necesidad de respetar las señalizaciones provisionales, atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad y utilizar los itinerarios peatonales habilitados.

Además, el documento incorpora una serie de recordatorios relacionados con la conservación del espacio público, haciendo especial hincapié en el respeto a las zonas ajardinadas, el correcto depósito de residuos y la protección del mobiliario urbano y de los elementos vegetales de la ciudad.

Como medida complementaria para reducir desplazamientos durante la celebración del evento, las oficinas de atención ciudadana y de asistencia en materia de registro permanecerán cerradas al público durante toda la jornada del 12 de junio.

El Ayuntamiento ha habilitado además una página web específica www.santacruzdetenerife.es/web/santa-cruz-con-el-papa; el teléfono municipal 010; el servicio del chatbot Anaga: (WhatsApp 695886891) así como una dirección de correo electrónico, santacruzconelpapa@santacruzdetenerife.es para ofrecer información actualizada sobre la visita papal, los dispositivos de movilidad y las posibles incidencias que puedan producirse durante la jornada.