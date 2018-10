Libertad provisional sin fianza para el presunto autor del atropello mortal de un empresario en Fuerteventura

Publicado 24/09/2018 15:33:35 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario (Fuerteventura), en funciones de guardia, ha acordado este lunes la puesta en libertad provisional sin fianza del presunto autor del atropello mortal en la tarde del viernes, 21 de septiembre, de un empresario en Tuineje, al no interesar el fiscal el ingreso en prisión y no estar personada en la causa ninguna acusación particular.

Al investigado, que responde a las iniciales de P.L.A.B., se le imputan delitos de homicidio imprudente, conducción sin permiso y omisión del deber de socorro. De acuerdo a la legislación actual, el juez no puede tomar medida alguna si no hay una parte que lo solicite, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.