Libertad provisional para el médico detenido en Telde por dos delitos de agresión sexual

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autoridad judicial de guardia en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Las Palmas de Gran Canaria (con jurisdicción desde 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Santa María de Guía) ha acordado la puesta en libertad provisional para el médico detenido en Telde como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La autoridad judicial ha adoptado esta decisión tras tomar declaración este viernes al médico, de 58 años, que fue arrestado un día antes por agentes de la Policía Nacional. De todos modos, se puntualiza que la medida de libertad provisional se ha adoptado "sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación".

Asimismo ha impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento de las dos mujeres a las que presuntamente agredió y lo ha inhabilitado cautelarmente para el ejercicio de la profesión de médico.

El Juzgados de Violencia sobre la Mujer Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga si puede haber otras mujeres que hayan sufrido presuntamente agresiones por parte del investigado.

LOS HECHOS

El médico colegiado y que ejercía en un centro privado de Telde, en Gran Canaria, ha sido detenido por la Policía Nacional este jueves por presuntamente abusar sexualmente de, al menos, dos mujeres jóvenes que acudieron a la clínica como pacientes.

La detención, que se encuentran en fase de investigación, según ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se ha producido después de que una las víctimas de este médico decidiera denunciar tras recomendarle su masajista acudir al mismo porque quería bajar de peso y ejercía como nutricionista.

La joven, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos, cuando acude a las primeras consultas el médico empieza a filtrear con ella y le indica que se ponga en ropa interior para pesarla, exponiéndole en un momento que "retiene líquidos", motivo por el que la invita a ponerse boca abajo en una camilla y hacerle un masaje linfático, después de haberle puesto crema por todo el cuerpo.

Ante todo esta situación, la joven se muestra sorprendida, ya que es un médico y no un masajista. Aún así vuelve a acudir a la siguiente cita, en la que el hombre le insiste en que está reteniendo líquidos y, en esta ocasión, le vuelve a dar un masaje pero sin máquina y hasta los dedos de los pies, que en una consulta posterior presuntamente se los introdujo en su boca.

Tras vivir esta situación, la joven se lo cuenta a su masajista, que le reconoce que otra clienta le había comentado lo mismo.

Se trata de la segunda víctima, que también ha denunciado, y con la que se repite el mismo patrón de los hechos, si bien en este caso la mujer decidió abandonar la consulta en uno momento en el que el médico le daba un masaje y él le indicó que tenía que ir al baño, aprovechando la joven ese instante para salir de la consulta.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, los hechos denunciados tuvieron lugar entre octubre de 2024 y abril de 2025.

ANTECEDENTES

Además los agentes han podido comprobar que el arrestado ya había sido detenido y condenado en el año 2010 por hechos similares, si bien en esa ocasión se le impuso una orden de alejamiento que "volvió a incumplir años más tarde, motivo por el cual fue nuevamente detenido en 2016".

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.