La lista electoral de CC al Cabildo de Tenerife contará con casi un 60% de mujeres

Publicado 26/03/2019 11:28:37 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lista electoral de Coalición Canaria (CC) al Cabildo de Tenerife contará con casi un 60 por ciento de mujeres, según ha apuntado este martes el presidente, Carlos Alonso, que cerrará su plancha electoral en los próximos días.

En una rueda de prensa celebrada para informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha avanzado que la lista será "equilibrada" desde el punto de vista territorial y conformada por "gente profesional" y con "penetración social".

Además, ha destacado el perfil de personas "que no vengan desde la política" sino que estén dispuestas a "cambiar las cosas" desde dentro de las instituciones.

No obstante, ha insistido en no "dar nombres", al tiempo que no ha aclarado si la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, formará parte de su equipo.