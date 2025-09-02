La lista de espera quirúrgica baja en Canarias a 109 días de media, con 31.879 personas pendientes de ser operadas

Archivo - La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en sede parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera quirúrgica en Canarias ha continuado con la tendencia descendente de los últimos años y se ha situado en una media de 109 días de demora a 30 de junio de 2025, lo que supone una caída de 44 días respecto al mismo dato de 2023, mientras que 31.879 personas están pendientes de ser operadas en las islas.

Así se ha puesto este martes de manifiesto durante la presentación de los últimos datos de listas de espera sanitarias y de actividad hospitalaria que corrió a cargo de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya.

"Tras dos años de gestión, ya podemos afirmar que la lista de espera quirúrgica ha consolidado por fin la tendencia a la baja que ha ido produciéndose de forma progresiva y continuada", dijo Monzón, que indicó que desde junio de 2023 la lista de espera quirúrgica ha descendido un 12,4% y la demora para ser intervenido ha bajado en 44 días.

Por su parte, en la actualidad hay 31.879 personas en lista de espera quirúrgica. "Esta bajada de 44 días para ser operado --apuntó-- es un dato muy relevante porque estamos logrando atender a los pacientes de manera más ágil".

La consejera señaló que cuando comenzó la legislatura se tardaba 154 días y que hoy se ha conseguido bajar a 109. "Es la primera vez que la demora quirúrgica se sitúa en un valor tan bajo y ya nos encontramos holgadamente por debajo de la media nacional", expuso para recordar que en España se está en una media de 126 días.

