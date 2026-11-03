Llega un tercer cayuco a El Hierro con 56 migrantes

Archivo - Salvamento marítimo encuentra un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 3 (EUROPA PRESS)

Un tercer cayuco ha llegado este martes a la isla de El Hierro, concretamente al puerto de La Estaca, en la capital de la isla, con 56 migrantes a bordo, informan fuentes del 112 Canarias, que precisan que ninguno precisó ser derivado al hospital.

Este miércoles han llegado ya tres embarcaciones que suman más de 150 personas pues en La Restinga desembarcaron dos cayucos con 33 y 69 migrantes respectivamente, todos de origen subsahariano, entre ellos cuatro mujeres.