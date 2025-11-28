Llegan 45 personas migrantes a bordo de un cayuco al muelle de Los Cristianos, en Tenerife

Archivo - Cayuco localizado cerca del puerto de Los Cristianos - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cayuco con 45 personas subsaharianas a bordo ha arribado en la tarde noche de este jueves, por sus propios medios, al muelle de Los Cristianos, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario.

El centro coordinador de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a activar a la Salvamar Alpheratz, que colaboró con el desembarco de las personas migrantes --que se produjo poco después de la medianoche--, entre ellas 30 hombres, 10 mujeres y cinco menores, según han precisado fuentes del organismo estatal a Europa Press.

En concreto, una mujer y una menor de edad precisaron de traslado a un centro hospitalario para su valoración, mientras el resto de migrantes presentó un buen estado general de salud.