Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco embarcaciones irregulares han sido interceptadas este lunes próximas a Canarias, tres de ellas cerca de El Hierro y dos, a Tenerife, según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias(Cecoes 112) a Europa Press.

Asimismo, desde las 05.00 horas de este lunes y hasta las 06.00 horas, Salvamento Marítimo interceptó tres embarcaciones irregulares próximas a la isla de El Hierro.

Más tarde, sobre las 09.30 horas, varias alertas notificaron al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias del avistamiento de dos cayucos en las inmediaciones al puerto de Granadilla, por lo que fue activado Salvamento Marítimo, que procede a acompañarlos hasta el puerto de Los Cristianos.