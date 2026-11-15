Llegan a El Hierro más de 993 personas migrantes este domingo a bordo de seis cayucos

Archivo - Salvamento Marítimo intercepta un cayuco con 159 migrantes al sur de la isla de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO9, 15 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha asistido este domingo a más de 993 personas migrantes a bordo de seis cayucos. Las embarcaciones han desembarcado en la isla de El Hierro, en concreto en los puertos de La Restinga y La Estaca.

Es el balance que ofrece el organismo estatal desde la pasada madrugada hasta las 17.40 horas de este domingo, después de que este sabado llegasen a las islas unas 1.324 personas migrantes en hasta 14 embarcaciones.

Asimismo, según los datos de Salvamento Marítimo, los primeros cinco cayucos de este domingo transportaban 241, 244, 160, 288 y 60 personas migrantes, y fueron auxiliados por la guardamar Polimnia y las salvamares Diphda, Navia y Acrux, mientras el sexto, del que aún no se disponen más datos, acaba de atracar en la isla.