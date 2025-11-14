Llegan una patera con 126 migrantes al muelle de La Restinga (El Hierro)

Archivo - La embarcación Salvamar Adhara de Salvamento Marítimo a su llegada al puerto de La Restinga, a 21 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). 60 migrantes han sido rescatados en la isla de El Hierro. La embarcación se ha avistado a una - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una embarcación con 126 migrantes ha llegado en la noche de este jueves al muelle de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La embarcación con los inmigrantes fue acompañada hasta el muelle por Salvamento Marítimo, desembarcando las personas en La Restinga, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

Una vez valoradas todas las personas por el dispositivo sanitario en la zona, comprobaron que se encontraban en buen estado en general salvo un hombre que precisó asistencia a un centro hospitalario.