Llegan tres embarcaciones a Lanzarote y El Hierro con 163 migrantes a bordo

Archivo - Varios migrantes son ayudados al llegar al Puerto de La Restinga, a 20 de septiembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Una nueva embarcación ha sido trasladada al puerto de La Restinga con 63 personas migrantes a bordo. Entre ellas había - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tres embarcaciones llegaron en la noche de este lunes a las islas de Lanzarote y El Hierro con 163 migrantes a bordo, informan fuentes de Salvamento Marítimo y el 112.

A la isla conejera arribaron en torno a las 22.00 horas tras ser acompañadas las pateras por Salvamento Marítimo y realizar su desembarco en el muelle de Arrecife mientras que la de El Hierro tomó tierra en La Restinga en torno a las 21.30 horas acompañada por la Salvamar Navia, con 45 hombres, ocho mujeres y seis menores, todos de origen subsahariano.

Tras ser atendidos por el habitual dispositivo sanitario conformado por efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja no se ordenó ningún traslado a centros hospitalarios.