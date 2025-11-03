Localizado otro foco de termita americana en Tacoronte (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural, actúa en la erradicación de un nuevo foco de termita americana (Reticulitermes flavipes) localizado en la zona de La Caridad, en el municipio de Tacoronte.

Tan pronto como se ha identificado la presencia de las termitas en una zona de jardines, detalla la corporación en una nota, se ha puesto en marcha el protocolo de acción en la zona para controlar y actuar sobre dicho foco.

Al lugar se ha desplazado, personal del Cabildo de Tenerife, de la empresa especializada y perteneciente al 'Programa de Erradicación de la Termita' y miembros del Ayuntamiento de Tacoronte.

Con la finalidad de tomar medidas preventivas, se va a convocar a una reunión informativa con los vecinos de la zona en donde se ha detectado el foco.