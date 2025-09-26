Localizan una patera con cuatro migrantes a bordo en la costa de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Localizan en la costa de Alicante una patera con 16 personas, entre ellas cinco menores, y nueve son hospitalizadas - CRUZ ROJA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patera con cuatro inmigrantes ha sido localizada a última hora de este jueves en la costa de Pozo Izquierdo, en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes, una vez en la costa, fueron asistidos por el dispositivo sanitario en la zona, formado por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja.

En un principio, todos presentaban buen estado en general.