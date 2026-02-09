La logística del suministro de gas butano y propano se normaliza en Canarias tras verse afectado por los temporales

Archivo - Barco de transporte de gas (GNL) - TOTALENERGIES - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La logística del suministro de Gas Licuado del Petróleo (GLP), butano y propano, se encuentra "plenamente normalizada" en Canarias tras afectar "de manera significativa" a las operaciones portuarias y al abastecimiento desde los principales proveedores durante varias semanas debido por los "fuertes temporales" del Atlántico Norte.

Así lo señala en un comunicado Disa, la distribuidora dominante en el archipiélago, que ha informado a sus clientes de la normalización de la logística del suministro de gas butano y propano, después de que la semana pasada las borrascas Kristin y Leonardo generaran "restricciones operativas" que impidieron la carga del GLP en buques con destino a Canarias, "provocando una situación reconocida como fuerza mayor" por parte de varios operadores.

Es por ello, justificó, por lo que para garantizar la continuidad del servicio y minimizar el impacto se priorizó el suministro a centros esenciales.

Si bien, subrayan que sus clientes "no se verán afectados gracias a la combinación de tres acciones clave", tales como son el "desvío urgente de un gasero con propano hacia Canarias", que ha sido redireccionado por Moeve de forma prioritaria, llegando este lunes al archipiélago y permitiendo asegurar el "abastecimiento inmediato" de este producto.

A ello se suma que la carga de butano en Huelva ya está "completada" porque "se ha aprovechado la tregua meteorológica" para proceder a ello, de tal forma que la llegada del buque a Canarias se prevé para este miércoles, lo que indican reforzará la "estabilidad" del suministro en los próximos días.

También informa de la contratación extraordinaria que se ha realizado de un cargamento en el norte de Europa, para lo que apuntan se ha hecho un "esfuerzo logístico adicional" al adquirir un cargamento de GLP en el norte de Europa que llegará la semana que viene a las islas y permitirá garantizar inventarios y dar "plena cobertura" de la demanda.

Estas actuaciones, destacan, permitirá que el suministro a todos los clientes esté "asegurado y sin restricciones operativas".

La compañía ha informado que continúa monitorizando la situación de los mercados internacionales y los puertos logísticos, manteniendo una interlocución permanente con proveedores, autoridades y clientes, al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a la administración y a los clientes durante este "episodio excepcional", reafirmando su compromiso con la seguridad de suministro en Canarias.