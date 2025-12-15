Lola Índigo actuará en Tenerife el 16 de julio, en el Cook Music Fest, que lanzará un cupo especial de entradas

Archivo - La cantante Lola Indigo durante un reciente concierto, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a 14 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante española Lola Índigo actuará el próximo 16 de julio de 2026 en la isla de Tenerife, dentro del Tenerife Cook Music Fest, el mismo día que lo hará Don Omar, que el pasado viernes logró vender el total de las 40.000 entradas disponibles en minutos, en el que es su único concierto confirmado en Europa.

La organización, además, ha anunciado la apertura de un cupo adicional de entradas para que los fans de la cantante puedan disfrutar de su esperado concierto. Así lo ha explicado este lunes el festival, quien remarca que Lola Índigo es "una de las artistas más influyentes", "poderosas" y "exitosas del panorama musical actual", pronosticando que su espectáculo "promete ser uno de los grandes momentos de la edición 2026".

Más información y las entradas pueden encontrarse en www.cookmusicfest.es, la web oficial. El Tenerife Cook Music Fest celebra en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia después de una edición 2025 en la que reunió a más de 60.000 asistentes.